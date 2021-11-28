Daha metroda güvenliği sağlayamıyor! CHP'li İmamoğlu 'güvenlik' dedi, 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı

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Berat Albayrak Enerji Bakanı, Fatih Dönmez de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı iken geçilen "yaz saati" uygulaması, Türkiye'ye 5 yılda 6 milyar liralık tasarruf sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde elde edilen tasarrufa ilişkin şunları söylemişti:

"2016'dan bu yana elektrikte 6,82 milyar Kilowatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira."

Metrodaki bıçaklı saldırganın X-ray'den geçmesini engelleyemeyen İmamoğlu!

Geçtiğimiz hafta, Bostancı Metro Durağı'ndaki bir kadına saldıran Emrah Yılmaz'ın X-Ray cihazından bıçakla geçmesini önleyemeyip, üzerine utanmadan, "Terörü önleriz, ama vandalizmi önleyemeyiz." açıklamasını yapan İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yılda 6 milyar tasarruf ettiren "yaz saati" uygulamasını, "güvenlik" üzerinden hedef aldı.