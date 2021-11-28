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Siyaset Daha metroda güvenliği sağlayamıyor! CHP'li İmamoğlu 'güvenlik' dedi, 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı
Siyaset

Daha metroda güvenliği sağlayamıyor! CHP'li İmamoğlu 'güvenlik' dedi, 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yaz saati" uygulaması ile 5 yılda elde edilen 6 milyar liralık tasarrufu, metrolarda sağlayamadığı "güvenlik" üzerinden hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:34:00 - 2021-11-29 00:02:20
Daha metroda güvenliği sağlayamıyor! CHP'li İmamoğlu 'güvenlik' dedi, 'yaz saati' uygulamasını hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Berat Albayrak Enerji Bakanı, Fatih Dönmez de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı iken geçilen "yaz saati" uygulaması, Türkiye'ye 5 yılda 6 milyar liralık tasarruf sağladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde elde edilen tasarrufa ilişkin şunları söylemişti:

"2016'dan bu yana elektrikte 6,82 milyar Kilowatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira."

Metrodaki bıçaklı saldırganın X-ray'den geçmesini engelleyemeyen İmamoğlu!

Geçtiğimiz hafta, Bostancı Metro Durağı'ndaki bir kadına saldıran Emrah Yılmaz'ın X-Ray cihazından bıçakla geçmesini önleyemeyip, üzerine utanmadan, "Terörü önleriz, ama vandalizmi önleyemeyiz." açıklamasını yapan İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yılda 6 milyar tasarruf ettiren "yaz saati" uygulamasını, "güvenlik" üzerinden hedef aldı.

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