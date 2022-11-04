Daha kötü ya, Perinçek bile dua ediyor, siz arkadan hançerliyorsunuz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in dua etmesi üzerinden gündem oluşturmaya çalışanlara AK Parti davasını satan isimler üzerinden cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yılında konuşan konuşana..

Rakamlarla değil, soyut anlatımlarla, “Yandık, bittik, kül olduk” diyen, diyene..

Dün sabah, Akit TV’deki manşetlerin dili programına çıkmadan önce, çok basit, çok sıradan, sizlerin de yapacağınız türden araştırma ile örneklemeye giriştim..

AK Parti iktidara geldiğinde, asgari ücret ne kadarmış?

Asgari ücrete kaç kat zam gelmiş.

Bir de günlük ihtiyaç malzemelerimize kaç kat zam gelmiş.

Beceriksiz Ekrem’in, daha üç ay önce açtığı ekmek fabrikasının dört bandının üçünün çalışmadığı bilgisi üzerinden. İBB’nin basın sözcüsü Murat Ongun’un açıklamasındaki “arızalı parçalar yeni geldi, taktık, şimdi üretime başladık” ifadelerinden sıfır fabrikanın % 75’inde arızalı parçalar olduğu tartışmaları üzerinden, “ekmek” gündemde ya..

AK Parti iktidara geldiğinde ekmek kaç lira..

Bugün kaç lira..

Yine, anormal zamlar gelen günlük tüketim ürünlerinden süt, medyada sıkça yer aldığı için, ikinci ürün olarak da sütü aldım..

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