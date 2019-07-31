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"Daha iyi bir Boluspor için çok çalışıyoruz"

- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:"Temas halinde olduğumuz oyuncular var, bunları zaman içerisinde takıma katmak istiyoruz"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
"Daha iyi bir Boluspor için çok çalışıyoruz"


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz." dedi.

Boluspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bulak, hazırlıkların günde çift antrenmanla sürdüğünü, 2 Ağustos'ta Adana Demirspor, 7 Ağustos'ta da Adanaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

Transfer konusuna da değinen Bulak, "Zaman içerisinde aramıza katılan arkadaşlar var. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız ve gençlerimiz oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Temas halinde olduğumuz oyuncular var, bunları zaman içerisinde takıma katmak istiyoruz." diyen Bulak, gelecek olan oyuncularla kadroyu güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Kulüpten 12-13 oyuncu ayrıldığını, bunların yerlerine oyuncu getirip koymanın bugünkü piyasada zor olduğunu dile getiren Giray Bulak, uyum sürecinde sıkıntı yaşayabileceklerini ancak bu durumu aşmaya çalışacaklarını aktardı.

21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasının doğru olduğunu vurgulayan Bulak, "O yaştaki oyuncunun ligde oynaması lazım. Bu bir gerçek. Alt kümede kulüplere takım verilmeli, kurulmalı ve hakkı verilmeli." diye konuştu.


- "İyi takımlar kadrosunu korur"


Giray Bulak, her geçen gün ligin izlenirlik oranının düştüğünü savunarak, bunun da kendisini ürküttüğünü, yeni oyuncular çıkarmaları gerektiğini, yabancı oyuncularla ilgili planların tutmadığını söyledi.

Birçok takımın kendi öz kaynaklarına döndüğünü anlatan Bulak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok da önemli oyuncular meydana çıkarttılar ama onlar dahi bugün vazgeçiyorlar. Tekrar transfere yöneliyorlar. Transfer demek doğru bir şey mi? Değil. Avrupa'da bir takım 20 tane oyuncu bıraktı, 20 tane oyuncu aldı diye bir şey duyamazsınız ama bugün bizim ligimiz hep 20 tane oyuncu bırak, 20 tane oyuncu al.... Hep böyle geçiyor. İyi takımlar kadrosunu korur, bırakacak olduğu oyuncuyu bırakır, izin verdiği oyuncuya transfer yaptırır, 4 ya da 5 tane tespit ettiği oyuncuyu alır ve yoluna devam eder. Sağlıklı kulüplerde böyledir ama 15 tane oyuncu gitti, 15 tane oyuncu geldi denildiği zaman orada sağlıksız bir ortam var demektir. Ülke futbolu adına bunu konuşuyorum. Bütün kulüplere baktığınızda bu böyle."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
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