Daha güvenli bir dünya için çalışan tek lider! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Kazakistan, Azerbaycan, Amerika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki diplomatik gündemi oldukça yoğun olacak.
İlk durak Kazakistan: Putin ile görüşecek
Başkan Erdoğan'ın ilk ziyareti, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'a olacak.
Astana'da gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, zirve sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
İki lider, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilerlemesi, Türkiye'nin gaz merkezi olma konularını ele alacak.
Azerbaycan temasları
Daha sonra, 5-6 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın rotası Azerbaycan'a çevrilecek.
Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması, 2. Karabağ zaferinin ardından bölgesel normalleşme adımlarını görüşecek.
Başkan Erdoğan, ABD'de Biden ile bir araya gelecek
Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz’da ise NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze’deki durum yer alacak.
Erdoğan, KKTC Meclisi'nde konuşacak
Erdoğan, 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak.
Askeri geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Başkan Erdoğan'ın adadaki programına muhalefet partilerinin de katılması bekleniyor.
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