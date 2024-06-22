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Gündem Daha güvenli bir dünya için çalışan tek lider! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi
Gündem

Daha güvenli bir dünya için çalışan tek lider! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 11:41:00 - 2024-06-22 11:43:59
Daha güvenli bir dünya için çalışan tek lider! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Kazakistan, Azerbaycan, Amerika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki diplomatik gündemi oldukça yoğun olacak.

İlk durak Kazakistan: Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan'ın ilk ziyareti, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'a olacak.

Astana'da gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, zirve sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

İki lider, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilerlemesi, Türkiye'nin gaz merkezi olma konularını ele alacak.


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Azerbaycan temasları

Daha sonra, 5-6 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın rotası Azerbaycan'a çevrilecek.

Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması, 2. Karabağ zaferinin ardından bölgesel normalleşme adımlarını görüşecek.

Başkan Erdoğan, ABD'de Biden ile bir araya gelecek

Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz’da ise NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze’deki durum yer alacak.

Erdoğan, KKTC Meclisi'nde konuşacak

Erdoğan, 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak.

Askeri geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Başkan Erdoğan'ın adadaki programına muhalefet partilerinin de katılması bekleniyor.

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Yorumlar

AbduLLAH

Daha güvenli mi? Bir tane dost komşu ülke yok, herkesle düşman etti bizi.

mesut

adamı rahat bırakın adamın hakında haber yaparak dost değil adama düşman kazandırdınız
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