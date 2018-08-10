Şenol Güneş, gol yemeden kazanmalarının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Daha farklı kazanabilirdik. Oyun olarak da şartlar içinde oyuncular ciddi şekilde oynamaya çalıştı, rakip de dirençli çalıştı. İlk yarıda ve ikinci yarıda birer pozisyon verdik. 4-5 net pozisyonumuz vardı ama gol yapamadık. Daha farklı olabilirdi. Bugün oyun bizim oynayacağımız bir alanda değildi. Daha hızlı pas yaparak oynamamız gerekirken topu kontrol etmede güçlük çektik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANA GELEN TAKIM İÇİN İYİ BİR HAKEM VE İYİ BİR ZEMİN VARDI"

Çok fazla top kayıpları yaptıklarını belirten Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Bazen öyle top kayıpları yaptık ki, rakibin istediği bir şeydi bu. Onlar da top kaybı yaptı. Deplasmana gelen takım için iyi bir hakem ve iyi bir zemin vardı. Daha hızlı oynamak için futbolun akıcı olması gerekiyor. Bunu sağlayamadık. Ama ayağı denk geldiğinde iyi paslar yapılabiliyor. Oğuzhan'ın attığı ortada iyi bir orta oldu ama bazı paslarda bunu yapamadı. Kaldı ki Oğuzhan ayağı iyi olan bir oyuncu. Sahanın zeminin kötü olması bizi olumsuz etkiledi. Buradaki 2 maçta da, zemin bizim yön değiştirmemizi engelledi. Kanatlardan ortalarda da isabet azdı. Zemin etkiledi. Kapanmak isteyen takım merkezi kapatıyor ve bu nedenle kanatlardan gelmemiz gerekiyordu. Attığımız golde Larin'i rakip takip etti, Babel arkadan attı. Benzer pozisyonda Babel indirdi, Oğuzhan kaçırdı. Ama zemin kötü olunca aralara pas yapmakta da zorlandık. Bir pozisyonda Vagner aradan attı ancak normalde o pasın öyle gitmemesi gerekiyordu. Zemin, oyunu etkiledi. Bütün oyuncularımız şartlar içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Buna Lens de Larin de dahil. Larin geniş oyunu biraz daha iyi yapsa olurdu. Vücudunu da iyi kullanıyor. Bugün bizim oyuncularımıza direkt yapılan fauller vardı. Larin pozisyon da buldu ama vuruş olarak sıkıntı yaşadı. Olumluydu ama bugün."

"NEGREDO KÖTÜ OYUNCU DEĞİL"

Söylemediği şeylerin, söylenmiş gibi lanse edildiğinden şikayet eden deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Medyada bazen arkadaşlar güzel şeyler söylüyor. Ama bazen söylemediğim şeyleri söyleyip yorum yapıyorlar. Ben düşüncemi başkana, yönetime ve oyunculara çok rahat söyleyebiliyorum. Ama medyaya söylemiyorum. Mesela bir oyuncuyu geçen sene oynatsaydın da karar verseydik diyorlar. Ben karar vereceğim, sen değil ki. Ben yönetime, ihtiyacım olan mevkiyi söylüyorum. Ama transfer benim işim değil ki. Kimi istiyorsun diye sordular burada, Suarez'i istediğimi söyledim. Negredo konusunda da aynı durum var. Negredo kötü oyuncu değil ki. Ben zaten fikrimi söyledim bu oyuncuyla ilgili. Negredo'yu kovacakmışım. Benim yetkim değil ki onu kovmam. Takımda önce oyuncuların parasının ödenmesi gerektiğini söyledim. Oyuncu bana para şikayetiyle gelmesin. Ben çalışanımın parasını ödemeden tatile gidersem olmaz. O zaman takım olamıyorsunuz. Gökhan Gönül başta biraz bocaladı ama sonrasında toparladı. Kötü değildi ama daha iyi olabilirdi."

"GÖKHAN TÖRE'NİN DURUMU İYİ"

Kadrosunun yeni sezona hazır olduğunun altını çizen Güneş, "Gökhan Töre'yi bu maçta kadroya almadım ama durumu iyi. Bu sene iyi katkı yapacaktır. Saha zemini de kötü olduğu için etkilenebilirdi. Deplasmana gitmiştik suni çimde oynamıştık ama en azından düzdü o saha. Oyun tek sebeple anlatılır bir oyun değildi. Ciddi bir şekilde oynamaya çalıştık. Akıcı, pozisyonların fazla olduğu bir oyun olmadı. Ama inanıyorum ki ikinci maçta daha iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.



Güneş transfer ile ilgili gelen bir soruya, "Vida 2 aydır satılıyor ama bizimle beraber. Negredo satılıyor ama bizimle beraber. Kaleciyle ilgili fikrimi basın toplantısında söylemiştim" yanıtını verdi.

"SAHA ZEMİNİ İŞİNİ KULÜPLERE BIRAKMAYACAKSIN"

Son olarak yeniden saha zemini ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye'de birçok sahanın zemini sıkıntılı. Saha zemini işini kulüplere bırakmayacaksın. Bu iş belli oldu. Taşeron bir firmaya iş veriliyorsa, çalışan işçiye değil, diğer firmaya para veriyorsun. Dolayısıyla parayı veren firma bunu takip etmeli. Tribünü yapıyorsun, sahayı yapmıyorsun. İyi oynayalım, maçı kazanalım diyoruz. Bunu kişiler üzerinden ya da kulüp üzerinden yapmayalım. Bunu kültür olarak yapalım. Bu yatırımı yapmak gerekiyor. Bu durumu bugün görünce üzülüyorsun. 30-40 sene önce üzülmüyordun çünkü yoktu. Bugün imkan var ama bu durumda."