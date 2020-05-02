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Gündem

'Daha çok kudurun' diyerek paylaştı! Süleyman Özışık'tan sert mesaj

CHP'lilerin darbe tehditlerine karşı bir video yayınlayan Gazeteci Yazar Süleyman Özışık, sert mesajlar verdi, "Adım atarsanız sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:17:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'saray rejimi' nitelendirmesi yaparak seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulunmuş, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza atmıştı.

Süleyman Özışık'tan sert mesaj

Darbe tehditlerine karşı bir video yayınlayan Gazeteci Yazar Süleyman Özışık, sert mesajlar verdi.

"Sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız"

Özışık, "FETÖ ile birlikte, PKK ile birlikte, HDP ile DHKP-C ile birlikte, 'çeşitli hinlikler, çeşitli cinlikler, çeşitli namussuzluklar, çeşitli darbeler yaparak yaparak indireceğiz' diyorsanız, Halep oradaysa, Arşın burada, biz buradayız Özgür Bey. Biz buradayız. Bu ülkenin bir ferdi olarak, gazeteci olarak değil, bu ülkenin bir ferdi olarak söylüyorum. Adım atarsanız sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız. Allah şahittir kovalarız. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin insanlarının yüzde 53'ünün kırmızı çizgisidir, namusudur. İnsanlar namusunu korur gibi, canını korur gibi, malını korur gibi Erdoğan'ı koruyacak. Eğer 'biz o korunan emanete saldıracağız' diyorsanız, hadi bakalım buyrun, buyrun bakalım kim neler yapacak hep beraber görelim" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

serdar-1.

işte gerçek gazeteci gerçek akpartili vatansever helal olsun çiğ süt içmemişsin.
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osman

ne demek istiyor?açılasın
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