Daha çok erken mi? Arda Güler için müthiş plan! Yok böyle bir gelişme...

İspanyol Marca gazetesi, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazanan milli futbolcu Arda Güler, hakkında geniş bir analiz yayınladı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tutan ve İspanyol devi ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, konuşulmaya devam ediyor.

Madrid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında Milan ile oynadığı ilk hazırlık maçında milli futbolcumuz Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.

Dizindeki problemin geçmesi halinde teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı, idman performansından da övgüyle bahsedildi.

İspanyol basını Arda Güler'i analiz etti

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Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve yönetimin oyuncuyu sürekli oynatarak süreci hızlandırmaya niyeti olmadığı da hatırlatıldı.

Genç yıldız Arda'nın sağlıklı olması halinde Bellingham'ın yerine kullanılacağı ve her iki oyuncunun da 10 numara için hazırlandığı aktarıldı.