Daha 4 ve 5 yaşındayken esir alınmışlardı! Kassam ile Naser kardeşler ailelerine kavuştu
Katil İsrail henüz 4 ve 5 yaşlarındayken esir aldığı abi kardeşi bugün serbest bıraktı.
Kassam ve Naser Awar kardeşlerin aileleriyle yıllar sonraki kavuşmalarında duygusal anlar yaşandı.
Yıllar boyunca siyonistler tarafından defalarca kez sorguya çekilen kardeşler, ilk sorgulamaları yapıldığında 4 ve 5 yaşındaydılar.
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