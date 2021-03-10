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Yerel Daha 15 yaşındaydı... Ölümünde 'enerji içeceği' şüphesi
Yerel

Daha 15 yaşındaydı... Ölümünde 'enerji içeceği' şüphesi

İstanbul'da Tamer Arslan isimli çocuk, odasında yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu. 15 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceği içtiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:30:00 - 2021-03-10 08:31:03
Daha 15 yaşındaydı... Ölümünde 'enerji içeceği' şüphesi

İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Enerji içeceği şüphesi

16 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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