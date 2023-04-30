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Spor Daha 15 yaşında... Barcelona tarihine geçti
Spor

Daha 15 yaşında... Barcelona tarihine geçti

Yeniakit Publisher
2023-04-30 13:42:00 -
Daha 15 yaşında... Barcelona tarihine geçti

15 yaşındaki Lamine Yamal, resmi maçta forma giyen en genç futbolcu olarak Barcelona tarihine geçti.

İspanya La Liga’nın 32. haftasında lider Barcelona, konuk ettiği Real Betis 4-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna Gavi’nin yerine dahil olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, tarihte Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.

İspanyol ekibinde daha önce forma giyen en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol Vicenç Martinez olmuştu.

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