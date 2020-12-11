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Dünya Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne ait askeri araç kaza yaptı: 2 ölü
Dünya

Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne ait askeri araç kaza yaptı: 2 ölü

Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus Barış Gücü’ne ait askeri araç sivil bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:21:00 -
Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü'ne ait askeri araç kaza yaptı: 2 ölü

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ’daki tampon bölgede görev yapan Rus Barış Gücü birliklerine ait bir askeri araç trafik kazası yaptı.

Hankendi-Askeran yolunun 4. kilometresinde ilerleyen Ural tipi Rus Barış Gücü birliğine ait askeri kamyon yolda ilerleyen sivil bir araca çarptı. Kazada sivil araç askeri kamyonun altında kalırken, araçta bulunan 2 sivil olay yerinde yaşamını yitirdi. Rus askerleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ermenistan tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada, ölen sivillerin kimlik tespiti ile ilgili araştırma yapıldığı ve kazanın kötü hava koşulları sebebi ile yaşandığı ifade edildi. Olayla ilgili Rus makamlarının da inceleme başlattığı öğrenilirken, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı yolun yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

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