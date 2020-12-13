Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar

Dağlık Karabağ savaşının bitmesinden 32 gün sonra ilk kez ateşkes bozuldu ve silahlar ateşlendi, Ermenistan tarafında haber alınamayan kayıp askerlerin yarattığı kriz büyüyor.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı yeniden alevlenebilir. 10 Kasım anlaşmasıyla çatışma hatlarına barış gücü askerleri yerleştiren Rusya, ateşkesin ilk kez bozulduğunu ilan etti.

Aliyev: Onlar başlattı

Ermenistan tarafı Hadrut çevresinde Azerbaycan ordusunun saldırı başlattığını savundu, Azerbaycan lideri Aliyev Ermeni militanların bir takım terör eylemlerine giriştiğini söyledi.

Aliyev, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ yönetimini yeniden savaş başlatmaması konusunda net şekilde uyardı: "Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimse için sır olarak kalmamalı."

Azerbaycan yerel medyası, Hocavend'e bağlı Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerini ateşkes anlaşmasına uymayıp boşaltmayan Ermeni milislerin söz konusu köylerden temizlendiğini bildiriyor.

Ermenistan medyası ise Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerindeki çatışmalarda altı askerin yaralandığını, ağır şekilde top atışlarınnı gerçekleştiğini aktardı.

Tansiyon düştü

Bölgedeki Rus barış güçleri, ateşkesin bozulmasının ardından tansiyonun düştüğünü ve tarafların eski pozisyonlarına geri döndüğünü açıkladı.

Çatışma haberlerinin duyulmasıyla en çarpıcı görüntü ise, uluslararası toplum tarafından tanınmayan, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ortaya çıktı.

Ermenilerden Ruslara tepki

Hankendi'deki Ermeniler şehirdeki Rus güçlerinin merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan göstericiler Rusya'dan çatışmaya acil olarak müdahale etmesini istedi.

Ermenistan yanlısı muhabir Neil Hauer, protestocuların Hayk Hanumyan'ın çağrısıyla toplandığını ve yaklaşık 150 kişinin barış güçlerinin karargahı önüne geldiğini aktarıyor.

Paşinyan protestosu devam ediyor

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için her gün gösteri düzenlenen Ermenistan'da, bir başka protesto noktası Eçmiyazin şehri. 34 kayıp askerin aileleri, bir kez daha ordu karargahı önünde buluştu.

BBC Azerbaycanca, 50 gündür çocuklarından haber alamayan ailelerin, Cumartesi günü gerçekleşen son gösteride askeri tesise girdiğini bildiriyor.

34 kayıp askerin ebeveynleri, eşleri ve yakınları, askerlerin zırhlı yelek ve mühimmatsız ve özel askeri eğitim alınmadan muharebe bölgesine gönderildiğini belirtiyor.

Kocasının haberlerini bekleyen Susie adlı bir genç kadın, gazetecilere, iki aydır her gün orduya ve savunma bakanlığına başvurduklarını ancak yalnızca 'yarın haber verileceği' sözlerini duyduklarını söyledi.