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Dünya Dağlık Karabağ zaferi sonrası Azerbaycanlı çocuğun sözleri gülümsetti
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası Azerbaycanlı çocuğun sözleri gülümsetti

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki büyük zaferi karşısında Azerbaycanlı vatandaşlar sokaklara döküldü. Azerbaycanlı küçük bir çocuğun, 'Ne oldu Paşinyan? Karabağ bizimdir Karabağ Azerbaycan’dır' sözleri izleyenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:06:00 -

Azerbaycan'ın sahadaki başarılarının ardından yenilgiyi kabul ederek işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri vereceğini açıklayan Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Azerbaycanlı çocukların diline düştü.

Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekiliyor

Eylül ayında Ermenistan’ın saldırısı üzerine işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonuna başlayan Azerbaycan sahada büyük başarılar kazandı. Ermenistan askerlerinin cepheden kaçtığı çatışmalarda Azerbaycan ordusu birçok mahalle ve köyü işgalden kurtararak Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Sahada aldığı ağır darbelere karşı intikamını sivil yerleşim yerlerini bombalayarak almaya çalışan Ermenistan, dünyaya da savaş suçu işlediğini çok defa gösterdi.

Sahada ve masada hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mağlubiyeti kabul ettiğini açıkladı. Buna göre Ermenistan 28 yıl sonra işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekileceğini duyurdu. Bunun üzerine Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma imzalandı. Ermenistan’ın kısa bir süre sonra işgal ettiği yerleri terk etmesi bekleniyor.

Azerbaycan'da zafer sevinci

Bu zafer Azerbaycan’da da halkı sokaklara döktü. Büyük zaferi kutlayan Azerbaycanlı vatandaşlar ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla sevinç gösterileri yaptı.

Zafer gösterilerine ailesiyle katılan ve elinde Azerbaycan bayrağını sallayan küçük bir çocuğun sözleri ise izleyenleri gülümsetti. Küçük çocuk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer konuşmasında sarf ettiği 'Ne oldu Paşinyan? Karabağ bizimdir Karabağ Azerbaycan’dır' sözlerini söyledi.

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