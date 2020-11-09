  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dağıstan lezzetleri "hinkal" ve "pakuk" ile Yalova'da sofraları tatlandırıyorlar
Aktüel

Dağıstan lezzetleri "hinkal" ve "pakuk" ile Yalova'da sofraları tatlandırıyorlar

Dağıstan'dan gelerek Yalova'nın Güneyköy köyüne yerleşenler, memleketlerine özgü yemek ve tatlılarla sofralara güzellikler katıyor - Güneyköy Köyü Muhtarı Hacı Murat Erhan: - "Kafkasya'nın Dağıstan bölgesinden yüzyıllar öncesinden çıkıp da köyümüze gelen atalarımızın bize bıraktığı adet ve ananelerimizi devam ettiriyoruz" - Kardeşiyle açtıkları köy evinde yemek ve tatlı yapan Fazilet Güven: - "Talep çok olunca burada yapıp köyümüze gelen misafirlere veriyoruz. Özellikle 'pakuk' dediğimiz helva tarzı tatlımız çok tutuluyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:01:00 -
Dağıstan lezzetleri "hinkal" ve "pakuk" ile Yalova'da sofraları tatlandırıyorlar

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Dağıstan'dan göç ederek Yalova'nın merkeze bağlı Güneyköy köyüne yerleşenler, atalarından öğrendikleri, zahmetli olduğu kadar lezzetli "hinkal" ve "pakuk" adlı helvalarla damaklarda güzel tatlar bırakıyor.

Dağıstan'dan yaklaşık 150 yıl önce gelerek eski adı Reşadiye olan Güneyköy'e yerleşen aileler, memleketlerine ait düğün, bayram, yemek gibi gelenekleri halen ilk günkü gibi sürdürüyor.

Yemek kültürleriyle farklılıklarını gösteren köyün en bilinen lezzetleri arasında ise Kafkasya'ya ait hamur işi türü "hinkal" ile "pakuk" adlı helvalar yer alıyor.

Köy muhtarı Hacı Murat Erhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin 1870-1880 yılları arasında Dağıstan'dan göç edenlerden oluştuğunu söyledi.

Atalarının Kafkasya'dan gelirken yemek başta olmak üzere kültürlerine ait tüm değerleri köylerine taşıdığını belirten Erhan, "Atalarımız bizlere bu kültürleri aktardı. Özel ve farklı Kafkasya yemeklerimiz, tatlılarımız var. Bunları bizler de devam ettiriyoruz." dedi.

Yemeklerinin genelde hamur işi ve et üzerine olduğunu ifade eden Erhan, "Haşlanmış hamurun içerisine kıymanın işlenerek konulmasını içeren 'hinkal' adlı yemek, içi dolu ekmek anlamına gelen ve Dağıstan'da 'suraçet' diye bilinen değişik bir bazlama türümüz var. Ayrıca haşlanmış ekmek ve haşlanmış etten oluşan değişik yemeklerimiz de var. Bununla birlikte birkaç çeşit tatlımız var. Kafkasya'nın Dağıstan bölgesinden yüzyıllar öncesinden çıkıp da köyümüze gelen atalarımızın bize bıraktığı adet ve ananelerimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

- "O tatları buraya getirmişler"

Köydeki iş yerlerinde 18 yıldır yöresel yemekler yapan 66 yaşındaki Fazilet Güven ise kültürlerindeki yemek çeşidinin fazla olduğuna değinerek, işletmesinde sadece hamur işi üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Dağıstan lezzetlerini ilk günkü gibi yapmaya özen gösterdiğini anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Orada nasıl yapıldıysa o tatları, buraya da getirmişler. Biz de annelerimizden öğrendiğimizi burada ablamla beraber yapıyoruz. Burada fıstıklı, susamlı, cevizli, ay çekirdekli tatlılar yapıyoruz. Bizim sulu tatlımız yok. Aslında bayramlarda tatlıları yapıyoruz. Talep çok olunca burada yapıp köyümüze gelen misafirlere veriyoruz. Özellikle 'pakuk' dediğimiz helva tarzı tatlımız çok tutuluyor. Haftada 3 defa yapıyoruz. Yapılması çok zor bir tatlı. Bir buçuk saat boyunca kaşığı çevirmek gerçekten çok zor. Dağıstan Helvası adıyla üretim yapıyoruz."

Yaman, özellikle kent dışından gelenlerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadı..
ABD'den o ülkenin dışişleri bakanına tehdit ve rüşvet teklifi: İsteklerini reddettiğim için cezalandırıldım
Dünya

ABD'den o ülkenin dışişleri bakanına tehdit ve rüşvet teklifi: İsteklerini reddettiğim için cezalandırıldım

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ABD'nin, kendisine yaptırım uygulamadan önce "Hizbullah" ile il..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay