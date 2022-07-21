Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ, ucu kendisine dokununca kıvırdı: Irkçılık iyi bir şey değildir

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Dedesinin Ruslardan kaçarak Türkiye'ye sığındığı Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ, Batılı göçmenlere sesini çıkarmazken Müslüman göçmenlere yönelik provokatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Anavatan Partisi 20 ve 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun ırkçı provokasyonlara soyunan Dağıstan göçmeni Ümit Özdağ'ın ağzının payını verdiği ortaya çıktı.

"Sen nereden geldin bu ülkeye?"

2012 yılında yayınlanan bir programda Seydaoğlu, “Slogan atmayın, Ümit Özdağ. Sizin ne kadar faşist, kafa tasçı olduğunuzu bütün ülke biliyor. Sen nereden geldin bu ülkeye? Çıkarır mısın kimliğini. Ben çıkarayım. Ben Akkoyunlular zamanından beri Güneydoğu’da yaşıyorum. Siz ne zaman geldiniz? Nereden geldiniz? Bu topraklar yalnız senin toprağın değil. O İstiklal Savaşı'nı Türkler ile Kürtler birlikte verdi.” dedi.

Seydaoğlu'nun karşısında kekeledi: "Bu tür ırkçılıklara son verin"

Kendisinin Dağıstan'dan geldiğini ima eden Seydaoğlu’nun bu sözleri üzerine kekeleyen Ümit Özdağ, kıvırmaya başlayarak “Bu tür ırkçılıklara, 'o buradan gelmiştir, şu şuradan gelmiştir, bunlar bizim düşmanımızdır" şeklindeki yaklaşımlara son verin. Bu hiç iyi bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkesle kardeşiz biz." ifadelerini kullandı.