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Dağdan kopan kayalar yolcu trenine düştü! Yaralılar var

Malatya Doğanşehir'dek Kapıdere mevkiinde dağdan kopan kaya parçaları, Malatya-Adana seferini yapan yolcu treninin üzerine düştü.

15 Ocak 2019 Salı 18:59
Dağdan kopan kayalar yolcu trenine düştü! Yaralılar var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolcu treninin üzerine düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra meydana geldi. Malatya-Adana seferini yapan tren Kapıdere mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya parçaları vagonlardan birine girdi. Kaza sonrası tren yolcularından Ömer Faruk Ercan (23) ve Abdulkadir Kara (20) yaralandı. Yaralı yolcular, trenin Gölbaşı Garına gelmesinin ardından çağrılan ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:59
  1. Adana
  2. Malatya
  3. Doğanşehir
  4. dağdan kopan kayalar
  5. yolcu treninin üstüne düştü
  6. Tren kazası
  7. yaralılar var

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