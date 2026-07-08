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Gündem Dağda engerek yılanı ısırdı, askeri helikopterle kurtarıldı
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Dağda engerek yılanı ısırdı, askeri helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
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Dağda engerek yılanı ısırdı, askeri helikopterle kurtarıldı

Tunceli’de dağda engerek yılanı tarafından ısırılan 60 yaşındaki şahıs, jandarma helikopteriyle hastaneye yetiştirilerek hayatı kurtarıldı.

Tunceli'nin merkez ilçesine bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında gezen 60 yaşındaki Cemal Taş, bir engerek yılanı tarafından bileğinden ısırıldı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Taş'ın bulunduğu noktanın köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde olduğu bildirildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçilerek, helikopter talep edildi. Jandarma helikopteriyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Cemal Taş'a ilk müdahaleyi bölgede yaptı. Ardından helikoptere alınan Taş, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taş, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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