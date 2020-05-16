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Spor

Dağcılık Federasyonu, sporcuları için antrenman videoları hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:33:46 -
Dağcılık Federasyonu, sporcuları için antrenman videoları hazırladı

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde izolasyon sürecini geçiren sporcuları için birer dakikalık antrenman videoları hazırladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Tırmanış Kurulu tarafından hazırlanan videolarla sporcuların ev ortamında ekipman ihtiyacı duymadan yapabilecekleri basit ama etkin antrenman modellerinin sunulduğu belirtildi.

Antrenman videolarının federasyonun sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından takip edilebileceği ifade edildi.

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