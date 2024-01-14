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Yaşam Dağ keçilerinin karla imtihanı
Yaşam

Dağ keçilerinin karla imtihanı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 15:04:00 -

Erzincan’da karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri görüntülendi.

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yaban keçilerinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması görüntülendi.

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlenirken karla kaplanan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, karlı arazide bata çıka ilerleyerek yollarına devam etti.

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