Yaşam Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı
Yaşam

Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı

IHA
Giriş Tarihi:
Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı

Burdur’un Bucak ilçesinde dağ keçilerine özenerek çıktıkları Kartallı Dağı'nda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Sabah saatlerinde Bucak ilçesinde bulunan Kartallı Dağı'nda meydana gelen olayda A.K.'ye ait 3 keçi otlamaya çıktıkları sırada kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından keçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 40 metre yükseklikte mahsur kaldıkları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

1
