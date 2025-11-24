Dağ keçilerine özenen çiftlik keçilerini çıktıkları dağdan itfaiye kurtardı
Burdur’un Bucak ilçesinde dağ keçilerine özenerek çıktıkları Kartallı Dağı'nda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Sabah saatlerinde Bucak ilçesinde bulunan Kartallı Dağı'nda meydana gelen olayda A.K.'ye ait 3 keçi otlamaya çıktıkları sırada kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından keçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 40 metre yükseklikte mahsur kaldıkları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.