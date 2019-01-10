



TRABZON (AA) - Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Zigana Dağı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, her yıl Türkiye'nin farklı bölgesinde düzenlenen organizasyonun bu sene 13 Ocak'ta Gümüşhane'deki Zigana Dağı'nda organize edileceği belirtildi.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek etkinliğe bu sene çeşitli illerden 42 erkek, 12 kadın olmak üzere 54 sporcunun katılacağı ifade edilen açıklamada, yarışmada görev alacak hakemlerin eğitimlerinin de yine Zigana Dağı'nda devam ettiği, Türkiye Dağcılık Federasyonunca bölgede ilk kez gerçekleştirilen Dağ Kayağı Hakem Eğitimi'nin 12 Ocak'ta tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 12 hakem adayının katıldığı eğitim sonunda başarılı olan sporcuların şampiyonada hakem olarak görev alacağına işaret edildi.

Zigana Dağı'ndaki kayak tesislerinde gerçekleştirilecek teknik toplantı ve bilgilendirmenin ardından yarışmaların 13 Ocak'ta saat 11.00'de başlayacağı bildirildi.

Şampiyona, yarışların ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.