Dağ Kayağı Milli Takımı, Erzincan'da kampa girecek





ANKARA (AA) - Dağ Kayağı Milli Takımı, Erzincan'da kamp yapacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 6-10 Şubat tarihlerinde Ergan Dağı'nda gerçekleştirilecek.

Kampa, Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler A, genç erkekler B, yıldız erkekler ve yıldız kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporcular davet edildi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağ kayağının olimpik branşlar arasına girdiğine dikkati çekti.

Dağ kayağının ilk olarak 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda yer alacağını belirten Başar, "Bu yıl kota müsabakaları var. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Bizim Avrupa'dan kota almamız gerekiyor. Tabii kolay değil ama olma şansı var. Sporcularımız iyi ancak daha zamana ihtiyaç var. Umudumuz çok yüksek değil, yok da değil." ifadelerini kullandı.



