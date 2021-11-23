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Medya Dağ Hanlığı kimdir? Dağ Hanlığı Türk müdür?
Medya

Dağ Hanlığı kimdir? Dağ Hanlığı Türk müdür?

Dağ Hanlığı tarihte var mı? Destan dizisinde yer alan Gök Hanlığı ve Dağ Hanlığı milyonların ilgisini çekti. Peki, Dağ Hanlığı Türk mü?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:04:00 -
Dağ Hanlığı kimdir? Dağ Hanlığı Türk müdür?

Destan dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise tarihte Dağ Hanlığı’nın gerçekte olup olmadığını merak ediyor.

Dağ Hanlığı kimdir? Dağ Hanlığı Türk müdür?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

Dizide yer alan Gök Hanlığı ve Dağ Hanlığı’nın ikisi de Türk’tür. Dizide yer alan olay ve kişiler kurgudur.

8.yüzyılda Orta Asya'da yaşanan olaylar:

720-735: Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi

721-737: Türgişlerin Araplara karşı saldırısı

744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması

745: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları

750: Arap İmparatorluğu'nun başına Abbasilerin geçmesiyle Türk-Arap ilişkilerinin yumuşamaya başlaması

751: Çinlilerin Orta Asya'ya girişi, Arapların Talas Muharebesi'nde Karluklar'ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması

762: Uygur Kağanlığı'nın Çin'deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı

765: Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi

766: Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları

789-795 Uygur Kağanlığı'nda taht mücadeleleri ve gerileme

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