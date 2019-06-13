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Dağ çileği damar tıkanıklığına bire bir! Dağ çileğinin faydaları

Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimlerde yetişen dağ çileğine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken kilosu ise 120 TL’den satılıyor. Peki dağ çileğinin sağlığa faydaları nelerdir? Dağ çileği hangi hastalıklara şifa olur? İşte detaylar...

13 Haziran 2019 Perşembe 18:25
Dağ çileği damar tıkanıklığına bire bir! Dağ çileğinin faydaları

Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimlerde yetişen dağ çileğine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken kilosu ise 120 TL’den satılıyor. Peki dağ çileğinin sağlığa faydaları nelerdir? Dağ çileği hangi hastalıklara şifa olur? İşte detaylar...

Dağ çileğinin faydaları

Özellikle ormana yakın bahçelerde yetişen ve toplaması çok zahmetli olan dağ çileği yol kenarlarında ve pazarlarda satan köylü vatandaşlar toplama zahmetine göre fiyatının çok ucuz olduğunu söylediler. 

Dağ çileğinin genelde çilek yapmak için satın alındığını belirten Cemile Kaya, “Her yıl özenle toplanan dağ çileklerimizi sipariş edenlere ve yol kenarlarında vatandaşlara satıyoruz. Kilosunu ise 120 TL’den veriyoruz. Toplaması o kadar zahmetli ki inanın o fiyat bile az. Bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ve bu çileğin taliplisi de çok.

Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor. Lezzetini bilenler bizimle pazarlık dahi yapmadan alışverişini yapıyorlar. Yılda sadece 1 ay toplanıyor. Bölgede doğal yetişen ve adeta şifa kaynağı olan dağ çileklerini toplayan kadınlar, kışlık reçellerini hazırlıyorlar. Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde siparişe göre çilek topluyor ve satıyoruz” dedi.

 

Dağ çileğini çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi kurutarak da kuru yemiş biçiminde tüketebilirsiniz. İki türlü kullanımı da önerilen dağ çileğinin kurusu özellikle uzmanlar tarafından sağlık açısından daha faydalı görülüyor.

Kansere karşı etkili bir ürün olan dağ çileği güçlü besin değerleri sayesinde vücut içindeki serbest radikaller ile savaşarak, vücuda girişlerini önler. Kanserojen maddelerle savaşan dağ çileği kurusu oldukça faydalı bir üründür.

Damar tıkanıklığını önlüyor

Dağ çileği kurusu ne işe yarar sorusuna verilebilecek cevaplardan bir diğeri ise damar tıkanıklığını önlemesi. Kalp dostu olan dağ çileğini kuru ya da çiğ olarak tüketerek daha sağlıklı birisi olabilirsiniz.

Virüsleri önler

Çocuklarda felce neden olan, ağız yaralarına neden olan birçok virüse karşı etkili bir ürün olan dağ çileği kurusunu düzenli olarak tüketmeniz tavsiye ediliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:25
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