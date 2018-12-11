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DAEŞ'ten gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı

Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Aralık 2018 Salı 09:52
DAEŞ'ten gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı

Yozgat'ta terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında yakalanıp adliyeye getirilen Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:52
  1. Yozgat
  2. DAEŞ
  3. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

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