"DAEŞ’in yenilgisinden itibar kazanmak istiyorlar"

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump ve ortaklarının DAEŞ'in bölgedeki yenilgilerinden kendilerine itibar kazanmak istediklerini iddia etti. Zarif, Twitter hesabından yazdığı mesajda ‘’Trump ve ortakları, Irak’a saldırıları ve Suriye’deki istikrarsızlık yaratma çabaları ile oluşan DAEŞ’in yenilgisinden kendilerine itibar kazanmaya çalışmaktalar. Yahudilerin kurtarma itibarı da kendisine verilmiştir" ifadelerinde bulundu. Zarif'in bu yorumu, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta elinde tuttuğu bir haritayı gazetecilere göstererek, DAEŞ’in elinde olan son bölgenin de geri alınacağını dile getirmesinden sonra geldi. Trump daha önce de çeşitli vesilelerle DAEŞ’in Suriye’de tam anlamıyla yenilgiye uğradığını belirtmiş, ”Biz uluslararası terörizme karşı bir grup oluşturarak bu terör örgütünün son fertlerini yenene kadar teyakkuzda olmalıyız. Biz radikal teröristlere nihai darbeyi indirmek ve onları bastırmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile işbirliğine devam edeceğiz.“ açıklamasında bulunmuştu.