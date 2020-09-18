DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar

Terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 30 Mayıs 2017'de örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu belirlenmişti.

Yapılan operasyon ile enselenerek gözaltına alınan Bayancuk, ardından Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Davanın duruşması, Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Terör örgütü propagandası' suçlamaları ile hakim karşısına çıkan zanlı Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya katıldı. Sanığın avukatının ise duruşmada hazır bulunduğu bildirildi.

Duruşmanın başında söz alan sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesi isteğinde bulundu. Mahkeme heyeti ise ara kararda, talebin reddine ve dosyada hüküm kurulmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Buna göre; DAEŞ'li Bayancuk'un 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırması istendi.

Bu çerçevede savunmasını yapan 'Ebu Hanzala', önceki beyanlarını tekrarladığını söyledi ve beratını talep etti.

Duruşma sonunda karar veren mahkeme heyeti, 'Ebu Hanzala' kod adlı sanık Bayancuk'un 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.