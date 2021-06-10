DAEŞ'in sözde genel ilişkiler sorumlusu tutuklandı
Şanlıurfa’da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen ve sözde genel ilişkiler sorumlusu olarak gözaltına alınan Suriyeli Ş.A. tutuklandı.
Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen, 'genel ilişkiler sorumlusu' Suriye uyruklu Ş.A.'yı enseleyerek, gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.