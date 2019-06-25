DAEŞ'in sözde 'emiri' Kayseri'de enselendi!
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda DAEŞ'in Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri yakalandı25 Haziran 2019 Salı 00:02
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında DAEŞ'in Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.S.E. sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YORUM YAZ