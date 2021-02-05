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Dünya DAEŞ'in kaç milyon dolar nakit rezervi var? BM raporuna yansıdı
Dünya

DAEŞ'in kaç milyon dolar nakit rezervi var? BM raporuna yansıdı

BM, Irak ve Suriye'de varlığını sürdürmeye devam eden terör örgütü DAEŞ'in 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 22:22:00 -
DAEŞ'in kaç milyon dolar nakit rezervi var? BM raporuna yansıdı

Birleşmiş Milletler (BM), Irak ve Suriye'de varlığını sürdürmeye devam eden terör örgütü DAEŞ'in 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi DAEŞ ve El Kaide Yaptırım Komitesi'nin raporunda, DAEŞ'in Suriye ve Irak'ta hala tahmini 10 bin aktif teröristi olduğu ifade edildi.

DAEŞ'lilerin çoğunun Irak'ta olduğu ifade edilen raporda, örgüt hücrelerinin haraç, taciz, adam kaçırma ve fidye yoluyla para toplamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Örgütün yurt dışından gayriresmi finansal ağlar aracılığıyla da fon sağladığı belirtilen raporda, DAEŞ'in 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

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