0553 313 94 23

DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar binlerce belgeyi ele geçirdi, teröristler deşifre oldu!

Türk hackerlardan terör örgütü DAEŞ'e büyük bir darbe geldi. Aslan Neferler Tim, DAEŞ'in sitesini ekleyerek binlerce belgeyi ele geçirdi!

10 Mart 2019 Pazar 01:17
DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar binlerce belgeyi ele geçirdi, teröristler deşifre oldu!

 yeniakit.com.tr 

Aslan Neferler Tim, islamicstate.gq adlı DAEŞ terör örgütünün sitesini hackledi. Türk hackerlar, 'database'e ulaşıldığını fark eden teröristlerin siteyi kapatmasına rağmen tüm verileri çekmeyi başardı.

DAEŞ'lilerin tüm bilgilerini ele geçirdiler

Hacklediği sitede binlerce veriye ulaşan hacker'lar, çok sayıda teröristi deşifre etti. Teröristlerin, telefon görüşmeleri, coğrafi koordinatları, kamera kayıtları, Telegram ve Whatsapp konuşmaları, fotoğrafları, Twitter konuşmaları, kimlik kartları, kredi kartı bilgileri ve IP loglarına ulaşıldığı öğrenildi. 

Güvenlik güçlerine teslim ettiler

Verilerin tamamını çeken Aslan Neferler Tim, belgeleri güvenlik gerekçesiyle kimseye paylaşmadıklarını vurguladı. Türk hackerlar, bilgileri gerekli güvenlik güçlerine teslim ettiklerini açıkladı. 

İşte o belgelerden bazılarının buzlanmış görüntüsü:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 01:17
  1. Aslan Neferler Tim
  2. DAEŞ terör örgütü
  3. DAEŞ'li teröristler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Newcastle United'dan müthiş geri dönüş! Cenk Tosun'lu Everton...
    1. Newcastle United'dan müthiş geri..
    2. Erdoğan'dan büyük vefa! Cezaevinde..
    3. DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar..
    4. Bakan Varank, Van yatırımlarının imza..
    5. Tekirdağ’da minibüse saldırı
    6. Erman Toroğlu: Arda Turan çıktı ve..
    7. Burdur'da otomobil ağaca çarptı: 1..
    8. "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış..
    9. Babasına kızdı trafikte terör estirdi
    10. Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda..
    11. Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın da zor..
    12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve..
    13. Pertevniyal Lisesi, robot yarışmasında..
    14. İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP..
    15. Sultangazi’de kaldırıma bırakılan EYP..
    16. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    17. "Türkiye, bir daha asla IMF'ye muhtaç..
    18. 'Bazı oyuncularımız Fenerbahçe'nin..
    19. Ali Ece'den Fenerbahçe yorumu: Bu..
    20. Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4..
    21. "200'e yakın meslek lisesi, turizm..
    22. "PKK'yı psikolojik olarak perişan ettik"
    23. Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah..
    24. "Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek..
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2019
    26. Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    27. ABD ve Türkiye arasındaki saat farkı 1..
    28. Trabzon'da kalorifer kazanında patlama
    29. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    30. Kolombiya’da uçak düştü: en az 12 ölü
    Ziya Gökalp'e göre kadın kıyafeti: Hesabını ahirette görür
    Ziya Gökalp'e göre kadın kıyafeti: Hesabını ahirette görür
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba çağrı
    Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba çağrı
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler
    Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!