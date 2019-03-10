DAEŞ'e büyük şok! Türk hackerlar binlerce belgeyi ele geçirdi, teröristler deşifre oldu!
Türk hackerlardan terör örgütü DAEŞ'e büyük bir darbe geldi. Aslan Neferler Tim, DAEŞ'in sitesini ekleyerek binlerce belgeyi ele geçirdi!10 Mart 2019 Pazar 01:17
yeniakit.com.tr
Aslan Neferler Tim, islamicstate.gq adlı DAEŞ terör örgütünün sitesini hackledi. Türk hackerlar, 'database'e ulaşıldığını fark eden teröristlerin siteyi kapatmasına rağmen tüm verileri çekmeyi başardı.
DAEŞ'lilerin tüm bilgilerini ele geçirdiler
Hacklediği sitede binlerce veriye ulaşan hacker'lar, çok sayıda teröristi deşifre etti. Teröristlerin, telefon görüşmeleri, coğrafi koordinatları, kamera kayıtları, Telegram ve Whatsapp konuşmaları, fotoğrafları, Twitter konuşmaları, kimlik kartları, kredi kartı bilgileri ve IP loglarına ulaşıldığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerine teslim ettiler
Verilerin tamamını çeken Aslan Neferler Tim, belgeleri güvenlik gerekçesiyle kimseye paylaşmadıklarını vurguladı. Türk hackerlar, bilgileri gerekli güvenlik güçlerine teslim ettiklerini açıkladı.
İşte o belgelerden bazılarının buzlanmış görüntüsü:
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