DAEŞ askeri kışlaya saldırdı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'da terör örgütü DAEŞ'in, Borno eyaletinde bulunan bir askeri kışlaya saldırısında en az 18 kişi öldü.

Euronews'in haberine göre, DAEŞ'e bağlı Amak Ajansı, Gubio şehrinde bulunan askeri kışlaya silahlı saldırı düzenlendiğini ve örgütün en az 18 kişiyi öldürüp Nijerya ordusuna ait çok sayıda araç ve silahı ele geçirdiğini duyurdu.

Saldırının yerel saatle öğleden sonra 16:30 sıralarında düzenlendiği, çatışmanın yaklaşık 4 saat sürdüğü kaydedildi. Yetkililer saldırıda çoğunluğu asker olan ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) verilerine göre, Nijerya'da son yıllarda silahlı gruplarla yapılan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken, en az 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kriz yıllarında ise 22 bini aşkın vatandaşın kayıp olduğu bildirildi.