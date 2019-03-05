'Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor'

ADEM ŞAHİN - “Biz bugün Türkiye’nin beka meselesinden söz ettiğimizde, bazıları bunu istihzayla karşılıyor’ diyen Erdoğan Erzurumlulara şöyle seslendi: “Türkiye’nin millî mücadele ateşinin 100 yıl önce Erzurum’da yakıldı, bu yıl Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılını coşkuyla kutlamanın yanında gelecek nesillere kalacak eserler ortaya konulması gerekiyor. Çünkü ‘Vatan bir bütündür, bölünemez’ ilkemizi, bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü ‘Manda ve himaye, yani vesayet, kabul edilemez’ şiarını bir asır önce Erzurum’da tüm dünyaya ilan etmiştik.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ortak hareket ettiğini dikkati çekerek bu partilerin karşısına 15 Temmuz’da kurulan Cumhur İttifakıyla AK Parti ve MHP olarak çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı’nın pazara kadar değil, mezara kadar sürmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın AK Partili ve MHP’li adaylarına destek vermelerini istedi.

17 yılda 24 milyar liralık yatırım

AK Parti hükûmetleri olarak Erzurum’a son 17 yılda 24 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, kente 3 bin 418 adet yeni dersliğin yanı sıra iknci devlet üniversitesini, 13 bin 776 kişi kapasteli yükseköğrenim öğrenci yurtlarını, gençlik merkezlerini kazandırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara yenilikçi yönlerini keşfedebilmelerini sağlayacak robotik kodlama, nanoteknoloj, siber güvenlik nesnelerin internet, tasarım, mobil uygulama ve yapay zekâ eğtimleri vermek için dene-yap teknolojiler atölyelerinin birinin Erzurum’a kurulacağı bilgisini verdi. Erzurum’daki ihtyaç sahibi vatandaşlar, şehit yakınları, engeliller ve yaşlılar için 3 milyar lira kaynak aktarımında bulunduklarını, sağlıkta 24’ü hastaneden oluşan toplam 94 adet tesis hizmete aldıklarını, sekiz sağlık tesisinin de yapımının devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesinin de çok yakın bri zamanda kurulacağı müjdesini verdi.



İŞ DÜNYASINA DESTEK



Erdoğan, Erzurumlu iş insanları ve girişimcilere toplam 3 milyar lira yatırım teşvik vererek 9 bin 613 kişilik ilave istihdam sağladıklarını, 28 bin Erzurumlu işyeri sahibine de 656 milyon lira SGK prim teşvik verdiklerini sözlerine ekledi.