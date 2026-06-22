Dacia’dan şehir otomobilinde yeni hamle! Spring geri dönüyor

Dacia, yüzde 100 elektrikli şehir otomobili Spring’in ikinci neslini tanıtıyor.

Avrupa’da üretilen Yeni Dacia Spring, marka için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. 2021 yılında tanıtılan Spring, Avrupa genelinde yaklaşık 210.000 müşteriye ulaşarak erişilebilir ve pratik elektrikli mobilite anlayışının güçlü bir temsilcisi haline geldi.

Dacia’nın temel değerlerine sadık kalan Yeni Spring; yüzde 100 elektrikli motoru, dört kişilik yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun bagaj hacmiyle kullanıcıların ihtiyaç duyduğu temel özellikleri bir araya getiriyor.

Yenilenmeyi ve pozitif enerjiyi simgeleyen ilkbahardan ilham alan Spring ismi, modelin karakterini yansıtmaya devam ediyor. Yeni Dacia Spring ile marka, elektrikli mobiliteyi daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirme hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

Yeni Dacia Spring’in 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.