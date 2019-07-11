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Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı

Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lira ve Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
Dacia'dan günlük 39,90 liradan başlayan ödeme fırsatı

İSTANBUL (AA) - Dacia, temmuz ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49,90 lira ve Duster 59,90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin lira uzatılmış garantide ise 500 lira indirim bulunuyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 0,99 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60 bin lira kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
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