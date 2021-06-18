Fransız Renault Grubu bünyesinde 'ekonomik' modeller üreten Dacia, logosunu değiştirdi.

Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek oluşturulan logo zincirin halkaları hissi veriyor.

Yıl içinde beş yıllık stratejik planını açıklayan Renault Grubu tüm markalarında değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 5 yıl içinde Romanyalı Dacia'nın da 3 yeni modelinin geleceği açıklandı. O dönem paylaşılan Bigster modelinde de bugün tanıtılan logoya yer verilmişti.

Tanıtılan konsept modelde logonun da değişdiği gözlenirken bunun kalıcı olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Böylece elektrikli olması beklenen Bigster üzerinde logonun duruşunu da görmüş oluyoruz