  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok üstüne şok yaşıyorlar! F-35'lerin bir kısmı uçamayacak

Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi

"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!

Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?

Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca vefat etti

Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

'Rus saldırganlığına' karşı birlik açıklaması: Zırhlı araç ve askeri bot hibe ettiler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!
Ekonomi D8’de kardeşler arası ticaret gelişiyor
Ekonomi

D8’de kardeşler arası ticaret gelişiyor

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, D8’in, üye devletlerin küresel ekonomideki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik iş birliğine dayalı hükümetler arası bir kuruluş olduğunu belirterek, ticaretin sektörel iş birliğinin en önemli bileşeni olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 10:56:00 -
D8’de kardeşler arası ticaret gelişiyor

Küresel ticareti teşvik ettiklerini ifade eden Shaari, “D-8, dünya ticareti için önemli bir ekonomik anlam ifade eder. D-8 üye devletlerinin toplam ticaret hacmi 1,6 trilyon doları olup oldukça büyüktür. Bu büyüklük, tüm dünya toplam ticaret hacminin yüzde 4,5’ini oluşturmakta. Son 20 yılda, D-8 iç ticareti ise 6 kattan fazla arttı” diye konuştu. Shaari, D-8’in 21. yüzyılda önemli bir ekonomik güç merkezi haline geleceğini işaret ederek, “Üye devletler arasındaki iş birliğinin; ticari ilişkiler, ulusal düzeyde karar alma sürecine katılımının çeşitlendirilmesi, yeni fırsatlar yaratması ve vatandaşımıza daha iyi bir yaşam standardı sağlaması için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. 2030 yılı sonuna kadar, üye devletler, D-8 tercihli ticaret anlaşmalar aracılığıyla iç ticaretini toplam ticaretin en az yüzde 30’una çıkarmayı öngörüyor” ifadelerini kullandı.

2021 başlangıç yılı olacak

100 milyar doları aşkın turizm potansiyelinin söz konusu olduğunu belirten Shaari, “Dolayısıyla gelecek günler için çok büyük fırsatlar ve potansiyel mevcut. 2021, D8 ve üye devletleri için yeni başlangıç olacak. Üye devletlerin büyüme hızlarını yeniden kazanacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi. D-8 üye ülkelerinin sanayi üretimi, ihracatı ve ithalatının salgında ciddi şekilde sekteye uğradığını ifade ederek, şunları kaydetti: “D-8, atılan adımlara ek olarak, daha sürdürülebilir ve entegre bir sağlık sistemi oluşturmayı, erişilebilir ve uygun fiyatlı bir sağlık sistemi inşa etmeyi, üye devletler arasında bölgesel iş birliği ve ticaret için pazarımızı yeniden canlandırmayı amaçlayarak, İslam Kalkınma Bankası ile bir proje başlatmak üzere.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

polatoğlu

Aman da aman ne önemli bir uluslararası kuruluş,sevsinler sizi! İnsanları birbirini kan gölü içinde boğan;bilim ve ilmin esamesinin görülmediği ve görülmeyeceği;siyonizm ve batı kuklası idarecilerin altındaki ülkelerin birliği tabi ki çok çok önemlidir!
  • Yanıtla

polatoğlu

Başlı başına bir hikaye yada masal!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay