D8’de kardeşler arası ticaret gelişiyor

Küresel ticareti teşvik ettiklerini ifade eden Shaari, “D-8, dünya ticareti için önemli bir ekonomik anlam ifade eder. D-8 üye devletlerinin toplam ticaret hacmi 1,6 trilyon doları olup oldukça büyüktür. Bu büyüklük, tüm dünya toplam ticaret hacminin yüzde 4,5’ini oluşturmakta. Son 20 yılda, D-8 iç ticareti ise 6 kattan fazla arttı” diye konuştu. Shaari, D-8’in 21. yüzyılda önemli bir ekonomik güç merkezi haline geleceğini işaret ederek, “Üye devletler arasındaki iş birliğinin; ticari ilişkiler, ulusal düzeyde karar alma sürecine katılımının çeşitlendirilmesi, yeni fırsatlar yaratması ve vatandaşımıza daha iyi bir yaşam standardı sağlaması için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. 2030 yılı sonuna kadar, üye devletler, D-8 tercihli ticaret anlaşmalar aracılığıyla iç ticaretini toplam ticaretin en az yüzde 30’una çıkarmayı öngörüyor” ifadelerini kullandı.

2021 başlangıç yılı olacak

100 milyar doları aşkın turizm potansiyelinin söz konusu olduğunu belirten Shaari, “Dolayısıyla gelecek günler için çok büyük fırsatlar ve potansiyel mevcut. 2021, D8 ve üye devletleri için yeni başlangıç olacak. Üye devletlerin büyüme hızlarını yeniden kazanacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi. D-8 üye ülkelerinin sanayi üretimi, ihracatı ve ithalatının salgında ciddi şekilde sekteye uğradığını ifade ederek, şunları kaydetti: “D-8, atılan adımlara ek olarak, daha sürdürülebilir ve entegre bir sağlık sistemi oluşturmayı, erişilebilir ve uygun fiyatlı bir sağlık sistemi inşa etmeyi, üye devletler arasında bölgesel iş birliği ve ticaret için pazarımızı yeniden canlandırmayı amaçlayarak, İslam Kalkınma Bankası ile bir proje başlatmak üzere.”