D100 karayolunda can pazarı: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde motor kısmından alev alan otomobilin sürücüsü, son anda aracı sağa çekerek yanındaki yolcuyla birlikte dışarı çıkmayı başardı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesi D100 karayolu girişindeki kavşak mevkiinde, 39 NR 554 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücünün soğukkanlılıkla aracı yol kenarına park etmesi, olası bir can kaybını önledi.
Edinilen bilgiye göre, 39 NR 554 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendini ve otomobilde bulunan diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
