  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Türkler Kudüs'ü fethedecek!

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Terörsüz Türkiye'de flaş gelişme! Saat 16.00'da TBMM'de gerçekleşecek

Küçücük Yüreklerden Büyük Ders! Yerli Malını Çocuklar Hatırlattı, Türkiye Gururlandı**

Tam 78 kilometrelik eser! 2 kent arasında müthiş proje

AK Partili Gül fena kapak yaptı! Ali Mahir konuşana kadar 2 konut yapıldı
Yaşam D100 karayolunda can pazarı: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Yaşam

D100 karayolunda can pazarı: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde motor kısmından alev alan otomobilin sürücüsü, son anda aracı sağa çekerek yanındaki yolcuyla birlikte dışarı çıkmayı başardı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesi D100 karayolu girişindeki kavşak mevkiinde, 39 NR 554 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücünün soğukkanlılıkla aracı yol kenarına park etmesi, olası bir can kaybını önledi.

Edinilen bilgiye göre, 39 NR 554 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendini ve otomobilde bulunan diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

T.C.KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C.KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı Fırsatçılar istimlake takıldı
TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı Fırsatçılar istimlake takıldı

Ekonomi

TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı Fırsatçılar istimlake takıldı

TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı Fırsatçılar istimlake takıldı
TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı Fırsatçılar istimlake takıldı

Ekonomi

TPAO'nun Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahaları için kamulaştırma kararı alındı Fırsatçılar istimlake takıldı

{relation id:1966655 slug:'tckirklareli-1asliye-hukuk-mahkemesi-kocahidir'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23