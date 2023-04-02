D vitamini olan besinler hangileri? D vitamini ihtiyacını yapılmadı ise bu besinler vitamin eksikliğine meydan okuyor!

D vitamini vücudumuz için gerekli bir vitamin. Kanser riskini azaltmaktan kemik gelişimine kadar pek çok fayda sağlayan D vitamininin yeterli seviyede olması oldukça önemli. Bu nedenle D vitamini olan besinler hangileri bilmemiz gerekmekte. İşte sizin için bu besinlerin listesini hazırladık.

Ancak ondan önce D vitamini hakkında biraz bilgi sahibi olalım.

D vitaminin faydaları nelerdir?

Herkes için çok önemli olan D vitamini özellikle çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. İçerdiği kalsiyum nedeniyle kemikleri güçlendirir.

D vitaminin diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

* Gelişim çağında kemikleri güçlendirir;

*İleri yaşlarda kemik kaybını önler;

*Meme ve kolon kanseri için riskleri azaltır.

*Kan basıncını dengeler.

*Kasları güçlendirir.

*Özellikle çocuklarda dişler için çok faydalıdır.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Kalp hastalıklarını önler.

*Enfeksiyonları önler.

D vitamini nasıl alınır?

D vitamini en yaygın şekilde güneş yardımı ile alınır. Bunun dışında vücut kendide üretebilir. Aynı zamanda bir de yediğimiz yiyeceklerden de alınabilir.

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D vitamini olan besinler hangileri?

İçinde D vitamini bulunduran besinler oldukça azdır. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için sadece bu besinleri tüketmek tek başına bir şey ifade etmeyecektir. En önemli D vitamini kaynağı güneşten yararlanılması gerekmektedir.

Besinleri şu şekilde sıralayabiliriz.

* Peynir

* Tereyağı

* Yağlı balıklar (Ton balığı, Somon,Uskumru)

* İstiridye

* Balık yağı

* Yumurta

* Patates

D vitamini eksikliği belirtileri

D vitamini eksikliği kabızlık ve ishal yapabilir

Kilo vermeyi zorlaştırır

Daha sık hastalığa yakalanmak

Halsizlik ve yorgunluk

Kanseri tetikleyebilir

Kemik ve sırt ağrısı

Depresyon

Yaraların yavaş iyileşmesi veya düzgün iyileşmemesi

Kemik kaybı

Saç dökülmesi

Kas ağrısı

Otizm

D vitamini eksikliği kabızlık, gaz ve ishal yapar mı?

Yapılan bir araştırmaya göre Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) yaşayan insanların çoğunda D vitamini eksikliği görülüyor. Sheffield Üniversitesi araştırmacılarının, 51 huzursuz bağırsak sendromlu kişinin katıldığı çalışmasında, kabızlık şikâyetiyle gelen kişilerin %81,8’inde, ishal şikâyetiyle gelenlerin %70’inde ve hem ishal hem de kabız şikâyetiyle gelenlerin %81,6’sında D vitamini eksikliği olduğu saptandı.

İngiltere’de yapılan çalışma, D vitamini takviyesinin şişme, mide krampları ve kabızlıkla kendini gösteren irritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomlarını azaltabileceğini gösterdi.

Son yapılan bir makale tarama çalışması, D vitamini eksikliği ve İBS semptomlarının şiddeti arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Benzer bağlantılar enflamasyonlu bağırsak sendromu ve kolorektal kanser gibi diğer bazı bağırsak sorunlarında da ortaya koyulmuştu.

İBS sorunu olan kişiler D vitamin düzeylerini test ettirmeliler. Bu kişilerin büyük bölümü, D vitamin takviyelerinden fayda görebilir.

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