D vitamini olan besinler hangileri? D vitamini ihtiyacını yapılmadı ise bu besinler vitamin eksikliğine meydan okuyor!
D vitamini vücudumuzu için oldukça gerekli. Uzmanlar, depresyondan kas ağrılarına kadar birçok rahatsızlığın altında yatan sebebin D vitamini eksikliği olabileceğini belirtti. D vitamini, hem yetişkin hem çocuk sağlığı için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. Çoğu insan duruma isyan ediyor, yöntemler arıyor. Çoğu kişide huzursuzluk devam ederken, cevap isteyenlere bu haberimizde d vitamini takviyesi, d vitamini takviyesi faydaları, d vitamini nelerde var sizler için yayınlıyoruz. Peki, içinde D vitamini olan besinler hangileri. D vitamini olan besinler alınmadığında neler olur ne kadar alınmalı? İşte tüm bu soruların cevapları D vitamini olan besinler sıraladığımız haberimizde cevap vererek açıklıyoruz...
D vitamini vücudumuz için gerekli bir vitamin. Kanser riskini azaltmaktan kemik gelişimine kadar pek çok fayda sağlayan D vitamininin yeterli seviyede olması oldukça önemli. Bu nedenle D vitamini olan besinler hangileri bilmemiz gerekmekte. İşte sizin için bu besinlerin listesini hazırladık.
Ancak ondan önce D vitamini hakkında biraz bilgi sahibi olalım.
D vitaminin faydaları nelerdir?
Herkes için çok önemli olan D vitamini özellikle çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. İçerdiği kalsiyum nedeniyle kemikleri güçlendirir.
D vitaminin diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
* Gelişim çağında kemikleri güçlendirir;
*İleri yaşlarda kemik kaybını önler;
*Meme ve kolon kanseri için riskleri azaltır.
*Kan basıncını dengeler.
*Kasları güçlendirir.
*Özellikle çocuklarda dişler için çok faydalıdır.
*Bağışıklık sistemini güçlendirir.
*Kalp hastalıklarını önler.
*Enfeksiyonları önler.
D vitamini nasıl alınır?
D vitamini en yaygın şekilde güneş yardımı ile alınır. Bunun dışında vücut kendide üretebilir. Aynı zamanda bir de yediğimiz yiyeceklerden de alınabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
D vitamini olan besinler hangileri?
İçinde D vitamini bulunduran besinler oldukça azdır. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için sadece bu besinleri tüketmek tek başına bir şey ifade etmeyecektir. En önemli D vitamini kaynağı güneşten yararlanılması gerekmektedir.
Besinleri şu şekilde sıralayabiliriz.
* Peynir
* Tereyağı
* Yağlı balıklar (Ton balığı, Somon,Uskumru)
* İstiridye
* Balık yağı
* Yumurta
* Patates
D vitamini eksikliği belirtileri
D vitamini eksikliği kabızlık ve ishal yapabilir
Kilo vermeyi zorlaştırır
Daha sık hastalığa yakalanmak
Halsizlik ve yorgunluk
Kanseri tetikleyebilir
Kemik ve sırt ağrısı
Depresyon
Yaraların yavaş iyileşmesi veya düzgün iyileşmemesi
Kemik kaybı
Saç dökülmesi
Kas ağrısı
Otizm
D vitamini eksikliği kabızlık, gaz ve ishal yapar mı?
Yapılan bir araştırmaya göre Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) yaşayan insanların çoğunda D vitamini eksikliği görülüyor. Sheffield Üniversitesi araştırmacılarının, 51 huzursuz bağırsak sendromlu kişinin katıldığı çalışmasında, kabızlık şikâyetiyle gelen kişilerin %81,8’inde, ishal şikâyetiyle gelenlerin %70’inde ve hem ishal hem de kabız şikâyetiyle gelenlerin %81,6’sında D vitamini eksikliği olduğu saptandı.
İngiltere’de yapılan çalışma, D vitamini takviyesinin şişme, mide krampları ve kabızlıkla kendini gösteren irritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomlarını azaltabileceğini gösterdi.
Son yapılan bir makale tarama çalışması, D vitamini eksikliği ve İBS semptomlarının şiddeti arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Benzer bağlantılar enflamasyonlu bağırsak sendromu ve kolorektal kanser gibi diğer bazı bağırsak sorunlarında da ortaya koyulmuştu.
İBS sorunu olan kişiler D vitamin düzeylerini test ettirmeliler. Bu kişilerin büyük bölümü, D vitamin takviyelerinden fayda görebilir.
İlginizi çekebilir→ Kuruyan limonları eski haline nasıl getirebiliriz? Kurumuş limon varsa! Şok eden detayı olduğunu biliyor muydunuz?→ TIKLAYINIZ