Kuruyan limonları eski haline nasıl getirebiliriz? Kurumuş limon varsa! Şok eden detayı olduğunu biliyor muydunuz?

Limonlar genellikle buzdolabı çekmecesinde veya dışarıda beklerken kurumaya yüz tutarlar ve kullanılmaz hale gelirler. Ancak size vereceğimiz yöntemle limonlarınızı eski sulu haline getirebileceksiniz. Nasıl mı? İşte limonlarınızı eski haline getirebileceğiniz inanılmaz yöntem…

İlk olarak kurumuş limonlarınızı ayırın.

Daha sonra çelik bir tencerenin içerisine su koyun ve kaynatın.

İçerisine kuruyan limonlarınızı ilave edin. 5-10 dk kuruyan limonlarınızı suyun içerisinde kaynatın.

Limonlarınızı tencereden aldığınızda eski haline kavuşmuş olduğunu göreceksiniz.



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