  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? D vitamini ihtiyacı ne kadar?
Sağlık

D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? D vitamini ihtiyacı ne kadar?

Güçlü kemiklere sahip olmada önemli rolü bulunan D vitamini, güneş ışığı vitamini olarak da bilinir. Kemik ağrısı ve güçsüzlük gibi sonuçlara yol açan D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? Hangi yiyeceklerde D vitamini var? Vücudun D vitamini ihtiyacı nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 19:31:00 -
D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? D vitamini ihtiyacı ne kadar?

Her vücudun yeteri kadar D vitamini almasına ihtiyacı var. Eğer D vitamini ihtiyacı karşılanmazsa birtakım sağlık sorunlarına yol açılabiliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için özellikle şu yiyecekleri yiyebilirsiniz:

D vitamini için yenmesi gereken yiyecekler

- Ton balığı, uskumru ve somon gibi yağlı balıklar

- Süt ürünleri, soya sütü, portakal suyu ve tahıllar gibi D vitamini içeren yiyecekler

- Sığır karaciğeri

- Peynir

- Yumurta sarısı

Vücudun kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı

Tıp Enstitüsü’ne göre her gün alınması gereken kalsiyum ve D vitamini miktarı ölçüleri:

Kalsiyum miktarı

-1-3 yaş arası çocuklar : 700 miligram (mg)

- 4-8 yaş arası çocuklar: 1.000 mg

- 9-18 yaş arası çocuklar: 1.300 mg

- Yetişkinler 19-50 : 1.000 mg

- 51-70 arası kadınlar: 1.200 mg

- Erkekler 51-70: 1.000 mg

- Kadınlar ve erkekler 71 yaş ve üstü : 1.200 mg

D vitamini miktarı

1-70 Yaş: 600 IU

71 yaş ve üstü: 800 IU

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı
Siyaset

İşte solak kafanın iki yüzlülüğü! Kaftancıoğlu'na füze çarptı

Boğaziçi Üniversitesindeki protestolar sırasında gözaltına alınan ve polise attığı iftira ile gündeme gelen 'başörtülü' öğrenci Şeyma Altund..
Herhangi bir ittifakta yer almıyorlardı! O partiden Başkan Erdoğan'a destek
Siyaset

Herhangi bir ittifakta yer almıyorlardı! O partiden Başkan Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına Anavatan Partisi'nden flaş bir destek geldi.
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, 2020 yılı gelir-gider tablosunu paylaştı. Tunceli halkından 40 kalemde milyonlarca lira vergi v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay