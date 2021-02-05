D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? D vitamini ihtiyacı ne kadar?

Her vücudun yeteri kadar D vitamini almasına ihtiyacı var. Eğer D vitamini ihtiyacı karşılanmazsa birtakım sağlık sorunlarına yol açılabiliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için özellikle şu yiyecekleri yiyebilirsiniz:

D vitamini için yenmesi gereken yiyecekler

- Ton balığı, uskumru ve somon gibi yağlı balıklar

- Süt ürünleri, soya sütü, portakal suyu ve tahıllar gibi D vitamini içeren yiyecekler

- Sığır karaciğeri

- Peynir

- Yumurta sarısı

Vücudun kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı

Tıp Enstitüsü’ne göre her gün alınması gereken kalsiyum ve D vitamini miktarı ölçüleri:

Kalsiyum miktarı

-1-3 yaş arası çocuklar : 700 miligram (mg)

- 4-8 yaş arası çocuklar: 1.000 mg

- 9-18 yaş arası çocuklar: 1.300 mg

- Yetişkinler 19-50 : 1.000 mg

- 51-70 arası kadınlar: 1.200 mg

- Erkekler 51-70: 1.000 mg

- Kadınlar ve erkekler 71 yaş ve üstü : 1.200 mg

D vitamini miktarı

1-70 Yaş: 600 IU

71 yaş ve üstü: 800 IU