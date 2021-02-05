D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? D vitamini ihtiyacı ne kadar?
Güçlü kemiklere sahip olmada önemli rolü bulunan D vitamini, güneş ışığı vitamini olarak da bilinir. Kemik ağrısı ve güçsüzlük gibi sonuçlara yol açan D vitamini eksikliğine iyi gelen yiyecekler nelerdir? Hangi yiyeceklerde D vitamini var? Vücudun D vitamini ihtiyacı nasıl hesaplanır?
Her vücudun yeteri kadar D vitamini almasına ihtiyacı var. Eğer D vitamini ihtiyacı karşılanmazsa birtakım sağlık sorunlarına yol açılabiliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için özellikle şu yiyecekleri yiyebilirsiniz:
D vitamini için yenmesi gereken yiyecekler
- Ton balığı, uskumru ve somon gibi yağlı balıklar
- Süt ürünleri, soya sütü, portakal suyu ve tahıllar gibi D vitamini içeren yiyecekler
- Sığır karaciğeri
- Peynir
- Yumurta sarısı
Vücudun kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı
Tıp Enstitüsü’ne göre her gün alınması gereken kalsiyum ve D vitamini miktarı ölçüleri:
Kalsiyum miktarı
-1-3 yaş arası çocuklar : 700 miligram (mg)
- 4-8 yaş arası çocuklar: 1.000 mg
- 9-18 yaş arası çocuklar: 1.300 mg
- Yetişkinler 19-50 : 1.000 mg
- 51-70 arası kadınlar: 1.200 mg
- Erkekler 51-70: 1.000 mg
- Kadınlar ve erkekler 71 yaş ve üstü : 1.200 mg
D vitamini miktarı
1-70 Yaş: 600 IU
71 yaş ve üstü: 800 IU