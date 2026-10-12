  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de kanlı hesaplaşma tırmanıyor! Suudi koalisyonu Sana'yı füzelerle yağmura tuttu! Son sefer! Ölüm yolculuğu işte böyle başlamış Hüseyin Yayman: Bir siyasi zübük çıkmış Cumhurbaşkanımıza laf söylüyor! Haddini bil Özgür Özel… Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü! Katliam gibi kazada sıcak gelişme: 2 şoför gözaltında MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var Bakan Memişoğlu’ndan akciğer paylaşımı: Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama... Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...
Yerel D-650'de kontrolden çıkan araç bariyere çarptı
Yerel

D-650'de kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
D-650'de kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Sakarya'da D-650 Pamukova geçişinde gece kontrolden çıkan hafif ticari araç çelik bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü bilinci kapalı olarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı, adli tahkikat başlatıldı.

Sakarya'da D-650 Pamukova geçişinde gece kontrolden çıkan hafif ticari araç çelik bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü bilinci kapalı olarak Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı, adli tahkikat başlatıldı.
Sakarya'da D-650 karayolu Pamukova geçişinde kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-650 Karayolu Bilecik-Sakarya istikameti Teşvikiye mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 54 AGN 044 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun sağında durabildi. Kazada araç sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde araçtan çıkarılan E.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta ve bariyerlerde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23