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D - 100 Karayolunda otomobil takla attı: 1 kişi yaralandı

Zeytinburnu D 100 Karayolu'nda sürücüsü Vedat K.'nin, iddiaya göre yol ayrımında kararsız davranıp kontrolü kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil, bariyere çarparak takla attı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:36
D - 100 Karayolunda otomobil takla attı: 1 kişi yaralandı

Şoför mahallinde sıkışarak yaralanan Vedat K., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle E-5'te trafik durma noktasına geldi.

Kaza, E-5 Karayolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ambarlar yol ayrımında yan yola girme konusunda kararsızlık yaşayan Vedat K., 09 SK 781 plakalı otomobiliyle önce Metin N.'nin kontrolündeki 34 BKZ 869 plakalı otomobile, ardından da yolu ayıran bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Vedat K., şoför mahallinde sıkışarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen sürücü, ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vedat K. ile aynı otomobilde bulunan iki kişi ve diğer otomobilde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN CAMINDAN ÇIKIP KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİLER

Kaza nedeniyle D 100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otomobilin kaldırılıp yolun temizlendiği sırada ise trafik akışı durduruldu. Trafiğin tek şeritten verildiği esnada seyir halindeki bazı otomobillerde bulunan kişilerin cep telefonları ile kazayı görüntüledikleri görüldü. İçerisinde çocukların da bulunduğu görülen bir otomobilin üst camından çıkan bir kişinin kazayı görüntüleme gayreti ise dikkat çekti.

Kaza yeri İBB ekiplerince temizlenerek, yoğunluk yaşanan D 100 Karayolu tekrar trafiğe açıldı. 

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:36
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