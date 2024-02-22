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Gündem CZN Burak savaş mağduru çocuklar için yemek yaptı
Gündem

CZN Burak savaş mağduru çocuklar için yemek yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 15:49:00 -

CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir, İHH'nın koordinesinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı ziyaret kapsamında savaş mağduru ailelere yardım malzemeleri dağıtıp çocuklarla yemek yaptı. Özdemir, tüm dünyada savaşların sona ermesi ve iyiliğin yayılması için çağrıda bulundu.

CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir, ‘‘En Güzel Bağ Sevgidir’’ sloganıyla ülkemizdeki deprem bölgeleri ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere Filistin, Afrika, Asya ve Balkanlar’da gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı koordinesinde düzenlenen organizasyon kapsamında CZN Burak, Suriye'nin kuzeyinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı İdlib iline bağlı Harbenuş bölgesindeki Kerem el Zeytun Çadır Kampı'nı ziyaret etti.


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Yemek yaptı, oyuncak dağıttı

Soğuk kış şartlarıyla birlikte çadır kentlerde zor günler yaşayan aileleri yalnız bırakmayan Özdemir, kamplarda yaşayan çocuklara ve ailelerine kömür, battaniye, soba, mont, çizme, bebek bezi, meyve suyu, kek ve oyuncak dağıttı.

CZN Burak, daha sonra çocuklarla ocağın başına geçerek yemek pişirdi. Hazırlanan yemekler, çadırlarda yaşayan çocuklar ve ailelerine ikram edildi.

Şef Özdemir, burada yaptığı açıklamada, ‘‘Yıllardır sürdürdüğümüz yardım çalışmaları kapsamında Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye gittik. Geçtiğimiz yıl depremin meydana geldiği illerimizdeki her bir vatandaşımıza destek olmak için 3 ay boyunca deprem bölgelerindeydik. Halen depremden mağdur olan illerimize belirli dönemlerde giderek çeşitli yardım organizasyonları düzenliyor ve depremzede vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.’’ dedi.

“Gazze’den hepimizin içini yakan görüntüler geliyor”

Dünyaya iyiliği yayma çağrısında bulunan Özdemir, ‘‘Maalesef savaşlar en çok çocukları etkiliyor. Bugün Gazze’den hepimizin içini yakan görüntüler geliyor. Aynı şekilde Suriye’de de milyonlarca çocuk savaş nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Gücümüz yettiğince tüm coğrafyalara iyiliği götürmeye çalışacağız. Bu yardım organizasyonumuzla savaş mağduru çocukların en azından bugün yüzlerini güldürdük. Tüm dünyada savaşların sona erip iyiliğin yayıldığı günlerin gelmesini umut ediyorum.’’ ifadesini kullandı.

Düzenlenen yardım organizasyonundan 3 bin kişi istifade etti. Suriye’nin İdlib bölgesinde AFAD, İHH, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı gibi çok sayıda Türk yardım kuruluşu savaş mağduru siviller için yardım faaliyetleri yürütüyor.

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