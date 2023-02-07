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Medya CZN Burak ağlayarak yardım istedi
Medya

CZN Burak ağlayarak yardım istedi

CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, meydana gelen deprem sonrası memleketi Hatay için yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:03:00 -
CZN Burak ağlayarak yardım istedi

1996 yılında Hatay'da dünyaya gelen CZN Burak deprem sonrası memleketinin halini görünce ağlayarak yardım istedi. Kahramanmaraş ve 10 ili yıkan depremden sonra hemen yardım hazırlıklarına başlayan fenomen "Lütfen herkes elinden geleni yapsın" dedi.

Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açan Hatay-Yayladağ doğumlu CZN Burak gözyaşları içinde paylaşım yaptı.

Erzak TIR'ları hazırladığını belirten Burak Özdemir o hazırlıkları ise gözyaşları içinde anlattı.

Restoranlarının depolarında bulunan erzakları deprem bölgelerine ulaştırmak için kolları sıvayan Burak Özdemir, erzakları bir merkezde toplamaya başladı. Restoranında ekmek fırının harekete geçiren CZN Burak elinden geleni yaptığını söyledi.

Burak Özdemir, 'Herkes elinden geleni yapsın' diyerek deprem bölgeleri için yaptığı hazırlığı gözyaşları içinde anlattı.

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