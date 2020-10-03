CV Word oluştur| İş arayan milyonlarca kişi özgeçmişlerinin yer aldığı dosyalar hazırlıyor. Bir cv’nin doğru ve anlaşılır olması iş kapılarının açılması konusunda son derece önemlidir. Bu sebeple iş arayanlar amatörce değil profesyonelce bir cv oluşturmak ister. Peki, cv nasıl hazırlanır?

CV nasıl hazırlanır?

CV pdf | Cv yani özgeçmişinizi hazırlarken öncelikli olarak kişisel bilgilere isim, soyisim, medeni hal, ehliyetinizin olup olmadığına yer vermelisiniz. Kişisel bilgiler kısmında mutlaka telefon numaranız, mail adresiniz ve yaşadığınız şehir-ilçe bilgileri de yer almalı.

Cv’de eğitim durumunuz, sertifikalarınız, dahil olduğunuz projelere yer vermelisiniz. Daha önce bir iş tecrübeniz var ise çalıştığınız kurum, departman gibi bölümleri de doldurmalısınız.

Elbette cv’de kariyer hedeflerinize ve hobilerinize de yer vermelisiniz. Bu arada CV’de fotoğrafınızın yer alması da son derece önemli.

Yeni mezun cv örnekleri

Hazır cv örnekleri | CV hazırlamak isteyenler internette hazır örneklerin olup olmadığını araştırıyor. İnternetten birçok cv örneği bulabilirsiniz. Ancak bulduğunuz örnekleri biraz değiştirmek, geliştirmek sizin için daha yararlı olacaktır.

CV oluştur

Hazır cv örnekleriyle uğraşmak yerine Cv oluşturmak için bir site ya da uygulama arayanların sayısı da bir hayli fazla. Birçok site 15-20 dakika içerisinde sizden alacağı bilgilerle size bir cv oluşturuyor. Bu sitelerin kimi ücretli kimi ise ücretsiz hizmet veriyor. Cv oluşturmak için tercih edeceğiniz sitenin güvenilir olup olmadığını ise araştırmanızda yarar var.

Ücretsiz cv oluşturma

Akıllı telefonlar vesilesiyle milyonlarca kişi uygulamaları tercih ediyor. Cv oluşturacak kişiler bunun için mobil cihazlara yüklenebilecek bir uygulamanın olup olmadığını araştırıyor. Play Store ve App Store’da onlarca cv oluşturma uygulaması mevcut. Bunun için arama çubuğuna ‘CV’ yazmanız yeterli. Karşınıza bir sürü cv oluşturma uygulaması sıralanacak.