Çuval içinde bulunan 12 köpek yavrusu tedavilerinin ardından sahiplendirilecek

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çuval içinde araziye bırakılan ve hayvanseverler tarafından bulunan 12 köpek yavrusunun tedavileri sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İnegöl-Yenişehir kara yolu kırsal Ayaz Mahallesi civarında bir çuvalın içinde bulunan 12 yavrunun, hayvan bakımevine teslim edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği duyuruldu.

Hamzabey Barajı civarında hayvanlara yem ve su bırakan İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri dün boş arazide çuval içinde köpek yavruları bulunduğunu fark ederek yem ve su vermişti. İnegöl Belediyesine bağlı ekipler, köpekleri tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvan barınağına götürmüştü.