Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kirli para iddiaları ve delege pazarlıkları sonucu yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun güdümüne giren CHP’nin çürümüşlüğünü ve irili ufaklı partilerin politika üretmek yerine polemik peşinde koştuğunu gören vatansever siyasetçiler, AK Parti’de kümeleniyor. Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ile Ersagun Yücel ve Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin ardından dün de Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile birlikte AK Parti rozetini takan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın “Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik bu kadar net” sözleri, muhalefetin tel tel döküldüğünü tescilliyor.

“CHP ARTIK BU CENDEREDEN ÇIKAMAZ”

CHP’deki çözülmeyi Akit’e değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili, Siyaset Bilimi Profesörü Abdurrahman Babacan, “CHP epey bir zamandır bir kişinin parantezine girdi. Daha önce daha farklı siyasi gündemleri, olumsuz sosyolojik gündemleri vardı Kılıçdaroğlu döneminde. Çok tahrip edici bir siyaset izliyorlardı. Ama sonrasında yeni dönemle beraber bir başka tabiri caizse makasa geçti. O makas da tamamıyla bir kişinin yani Ekrem İmamoğlu’nun etrafında dönen, çoğunlukla da siyaseti kirleten, siyasi zemini zehirleyen bir zemine dönüştü. Dolayısıyla bugün CHP aslında İmamoğlu’nun desteğiyle Özgür Özel’in o şaibeli kurultayında işin başına geçmesinden sonra artık bu cendereden çıkamaz. Bu cenderenin içerisinde kalmak gibi bir mecburiyet hissediyor Özgür Özel. Son MYK’da aslında biraz da bunu gördük. Yani İmamoğlu’nun etkisinin azaldığına dönük bazı yorumlar olsa da biraz daha dikkatli bakıldığında son MYK’da, İmamoğlu’nun gölgesinin CHP üzerinde hâlâ ciddi manada var olduğu bir çifte mekanizma kurdular. Bu şunu gösteriyor; bir vesayet. Bu vesayetten kurtulamadığı müddetçe, ki mevcut parasal ilişkiler de çok görünüyor, Özgür Özel’in de İmamoğlu’nun bu süreçle alakalı birtakım bağlantıları, ilişkileri olmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bir vesayet gelişmiş ve bu vesayetten çıkamaz. Yani ya çıkacak çok ciddi bir yenilenme yapacak CHP ya da o cendereyi söküp atacak ve CHP’nin de hem kitlesindeki rahatsızlıkları hem kadrosundaki milletvekilleri, belediye başkanları düzeyindeki gerçekten meseleye dürüst bakan, meseleyi daha temiz siyasi zeminde ele alan insanların hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını da dikkate alarak tabiri caizse bir format atacak. Vatandaşa, vatandaşa nasıl anlatacaksınız? ‘Ben iktidara geldiğimde şunları şunları yapacağım’ diyeceksiniz. Vatandaş çok basit bir soru soracak. Sen Antalya’da, sen İzmir’de, sen İstanbul’da, Ankara’da, sahip olduğun herhangi bir belediyede bunca yolsuzluk batağına bulaştıysan, bu kadar kötü bir yönetişim örneği sergiliyorsan, Ankara’da aylardır sular akmıyorsa, İzmir’de çöpler toplanmıyorsa, Ankara’da ve İstanbul’da son yedi yılda hiçbir yatırım, hiçbir hizmet üretilmemişse, hiçbir yeni yatırım gelmemişse, o şehirler trafikten tutun çevreye kadar bir sürü sıkıntıyla, sorunla boğuşurken sen nasıl vatandaşı ikna edeceksin?” dedi

“BİR YAĞMA KÜLTÜRÜ OLUŞTU CHP’DE”

AK Parti’de iki dönem Siirt Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Yasin Aktay da şu görüşleri dile getirdi: “CHP yüz yıllık bir parti. Bagajı çok, sorunlu bir parti. Her kavşakta bu bagajdan önemli, önemli bir miktarın dökülmesi mukadder. Yani dünya değişiyor çünkü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin zihniyeti hiç değişmiyor. Dünya, özellikle Türkiye son 25 yıl içerisinde çok ciddi bir değişimden geçti. Eski kavramlarla, eski hassasiyetlerle siyaset yapmanın imkânı kalmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, lafla peynir gemileri yürütmeye hasredilmiş bir siyasette ısrar etti. Kendi içinde, kliklerin partisi olma özelliğini hiçbir zaman yitirmedi. Kliklerin partisi olmanın en büyük handikapı, bir paylaşım meselesine indirgenir son kertede bütün tartışmalar. Paylaşım, ideolojik tartışmaları da belirler son kertede. Son kulvarda gördüğümüz şey, bu paylaşımın çok vahşice yürütülüyor olduğudur. Sadece paylaşım değil, bir yağma kültürü oluştu CHP’de. Arka planda da bu yağmalanan şeyin paylaşımı ile ilgili de çok ciddi sorunlar çıkar. Tabii bunu hazmedemeyen, gerçekten partiye hâlâ inanan birtakım insanlar vardır mutlaka. Çünkü her ideolojinin samimi inananları da vardır. Onlar, yaşanan şeylerle iddia edilen şeyler arasındaki mesafeyi gördükçe, bir aldatılmışlık duygusuna kapılırlar. Lakin, onun için Cumhuriyet Halk Partisi demode olmuş bir partidir aslında. İddiası olmayan bir partidir şu anda. Türkiye için şu anda sunabileceği, söyleyebileceği fazla bir şey yok.”