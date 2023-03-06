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Siyaset Çürük masanın adayı olan KK'den ilk açıklama
Siyaset

Çürük masanın adayı olan KK'den ilk açıklama

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 21:45:00 -
Çürük masanın adayı olan KK'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben konuşma yaptı.

Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözlerini hatırlattı ve bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu sofra Halil İbrahim Sofrası'dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde... Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim, Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz."

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