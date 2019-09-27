Çürük elmalar ayıklanmalı hızlı karar verilip adım atılmalı

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, İstanbul’da yaşanan deprem gerçeğinin, herkesin şapkasını önüne alıp bir kez daha ve hızlı bir şekilde karar vermesine vesile olması gerektiğini söyledi. ’’Artık müteahhitlerin fazla metrekare hesabı yapmasından, arsa sahiplerinin ekstra avantaj sağlama ısrarcılığından vazgeçmesinin ne kadar elzem olduğu ortadadır’’ diyen Durbakayım; ’’Bakanlık ve yerel yönetimler müteahhitler ve arsa sahiplerinin orta noktada konsensüs sağlamasına zemin hazırlayacak yasal adımları hızlandırmalıdır, müteahhitlikle ilgili yönetmelik acilen devreye girmelidir ve riskli binaların dönüştürülmesinin bir rant aracı olarak görülmemesi gerekiyor’’ uyarısında bulundu.